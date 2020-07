Maltempo, “esplodono” forti temporali sull’Italia e l’estate va in crisi: bagnanti in fuga dalle spiagge [FOTO e VIDEO] (Di sabato 4 luglio 2020) Il Maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore pomeridiane vede la letterale “esplosione” di cumulonembi temporaleschi su gran parte del Paese, dalla Maremma in giù. forti temporali stanno colpendo varie località di diverse Regioni, come testimoniano le animazioni satellitari in tempo reale. Segnaliamo negli ultimi rilevamenti ben 43mm di pioggia a Preturo (L’Aquila), 35mm a San Pietro Avellana, 27mm a Terlizzi, 26mm a Viterbo, 23mm a Barletta, 22mm a Capracotta, 17mm a San Donato di Orbetello. Proprio dal Golfo di Talamone arrivano immagini del nubifragio sulla spiaggia: Maltempo, nubifragio sulla spiaggia dell’Osa nel golfo di Talamone: bagnanti in fuga VIDEO Anche in Puglia, in molte località dal Gargano a Taranto, le spiagge all’improvviso sono diventate deserte per i fenomeni estremi in atto. Le ... Leggi su meteoweb.eu

