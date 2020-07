L’ultima follia, gli scacchi sono razzisti: i bianchi si muovono per primi (Di sabato 4 luglio 2020) Anche il gioco degli scacchi è razzista. Non c’è freno alla follia del politicamente corretto. Che ha preso la mano e la mente ed ora procede fuori controllo. Ridisegnando regole e stili che nulla hanno a che vedere con il razzismo. Sta ancora tenendo banco l’idiozia che si è scatenata dopo un ‘tweet’ di John Adams, un economista che nel 2015 è stato portavoce della federazione australiana degli scacchi. Ebbene, ha raccontato che l’ABC di Sydney lo ha contattato per commentare la controversia razziale negli scacchi: “Ho appena ricevuto una telefonata da un produttore della ABC Sydney in cerca di un commento sul gioco degli scacchi! L’ABC si è fatta l’idea che gli scacchi siano razzisti: dato che il bianco muove sempre per primo”, ha scritto Adams su Twitter. Che ha respinto ... Leggi su secoloditalia

