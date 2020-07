L’Inter blinda il suo gioiello: su di lui gli occhi di mezza Europa (Di sabato 4 luglio 2020) Tra un colpo e l'altro l'Inter pensa anche a come mantenere un gruppo che, fin qui, ha fatto molto bene. I nerazzurri al primo anno di Conte hanno giocato un calcio propositivo e concreto che ha permesso all'Inter di aggrapparsi alla terza posizione in classifica. In questa ripresa uno dei giocatori più positivi è stato sicuramente Alessandro Bastoni, un giovane che ha addosso gli occhi delle top europee.L'Inter blinda Bastonicaption id="attachment 941541" align="alignnone" width="300" Bastoni (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato da Don Balon il classe 1999 ha attirato le attenzioni di club del calibro di Real Madrid, Atletico e Bayern Monaco, non proprio briciole. La società nerazzurra però per allontanare delle future pretendenti dovrà blindare il giovane prospetto. Ecco quindi che la dirigenza potrebbe alzargli ... Leggi su itasportpress

