Juventus, eterno Buffon: “gioco fino a 43 anni” (Di domenica 5 luglio 2020) “Ho dovuto aspettare tanto per questo record, ma non è stato un problema. In questo momento ci stiamo giocando tanto, è una fase delicata e la pressione che sentivo era solo sulla partita. Ora sono felicissimo, ma prima il pensiero del record non mi toccava”. Sono 648 presenze per Gianluigi Buffon in Serie A: è record in assoluto. “Agli esordi ero più spensierato e scanzonato, avevo tantissimi sogni e sulla spinta di quell’approccio alla vita sono arrivato qui, non accontentandomi mai. Battere il record di presenze con la Juve di Del Piero non è uno dei miei obiettivi, non sto giocando per queste cose perché due anni fa avevo praticamente smesso. Poi è arrivato il PSG e, successivamente, la possibilità di rientrare qui e di stare bene. Mi accorgo che se ho le motivazioni giuste qualche partita la posso ... Leggi su calcioweb.eu

