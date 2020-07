Juventus, Buffon: «Record di presenze in Serie A? Sono felicissimo» (Di sabato 4 luglio 2020) Intervistato da Sky Sport, Gianluigi Buffon ha espresso la propria soddisfazione per il Record di presenze stabilito contro il Toro Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha così espresso la propria soddisfazione per avere stabilito il Record di presenze in Serie A: Record – «Aver aspettato per battere questo Record di presenze non era un grande problema. In questo momento ci stiamo giocando tanto, è un momento delicato e oggi la vera pressione che sentivo era solo sulla gara. Per quel che riguarda il mio Record personale, adesso che è finita, Sono felicissimo, ma prima non mi toccava perché questa partita era molto importante» RINNOVO – «Almeno fino a 43 anni ci siamo, ma da quando ho compiuto 40 anni ragiono mese dopo 40, è la cosa migliore per fare anche delle valutazioni personali. Finché le motivazioni e ... Leggi su calcionews24

brfootball : Juventus mark Gianluigi Buffon's record-breaking 648th Serie A appearance ?? - juventusfc : 648 presenze in @SerieA. Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ???? #648UFFON… - juventusfc : Una Leggenda costruita con parate straordinarie. Celebriamola insieme sul nostro sito e sulla nostra App!… - G7ath : RT @juventusfc: 648 presenze in @SerieA. Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ???? #648UFFON https://t.co… - Llamoza30 : RT @juventusfc: 648 presenze in @SerieA. Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ???? #648UFFON https://t.co… -