Infortunio Milinkovic-Savic, tegola per la Lazio: problema muscolare per il serbo (Di sabato 4 luglio 2020) Infortunio per Milinkovic-Savic. Piove sul bagnato in casa Lazio. Al minuto 67, Inzaghi ha dovuto rinunciare al centrocampista, che ha avvertito un fastidio muscolare dopo una conclusione terminata sopra la traversa. Il nazionale serbo ha chiesto immediatamente il cambio per evitare guai peggiori. Al suo posto il giovane Andrè Anderson. Nelle prossime ore, si conoscerà l’entità dell’Infortunio occorso a Milinkovic-Savic.L'articolo Infortunio Milinkovic-Savic, tegola per la Lazio: problema muscolare per il serbo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

chimentimattia : @DanieleGarbo LULIC. Luis Felipe. Leiva (giocato per onor di firma). Caicedo. Immobile. Marusic. Milinkovic uscito… - surdatsfastriat : Milinkovic più che per infortunio mi sembra che ha lasciato il campo per rassegnazione #LazioMilan - MilanInside_ : Cambio per la Lazio: Esce Milinkovic-Savic (infortunio), Entra Andrè Anderson. #LazioMilan #SerieATIM #MilanInside -

21.37: Il centrocampo di Inzaghi con un peso specifico altissimo di qualità cercherà di fare la differenza. Leiva, Milinkovic-Savic e Parolo possono essere decisivi per i padroni di casa 21.34: Da ver ...

DIRETTA: Lazio-Milan 0-2, risultato e commento LIVE!

Prepartita - Pioli può finalmente sorridere per il ritorno di Ibrahimovic dal 1' al centro dell'attacco rossonero dopo i guai fisici al polpaccio che lo avevano costretto a saltare le prime gare dopo ...

