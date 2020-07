Il Centrodestra si ricompatta, in piazza contro il governo (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Il Centrodestra domani torna in piazza per protestare contro le politiche del governo nella prima vera manifestazione da inizio pandemia. Senza bandiere o simboli di partito, la coalizione si ritroverà, a partire dalle 10, in piazza del Popolo, a Roma, sotto lo slogan 'Insieme per l'Italia del lavoro'. Sul palco, il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e, a chiudere, il segretario leghista Matteo Salvini; in piazza, i militanti dei tre partiti rigorosamente 'distanziati' nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid 19. L'evento sarà anche l'occasione per mostrare unità e scattare una nuovo foto di 'famiglia' a una compagine, quella dell'opposizione, che negli ultimi tempi si è distinta più per le divergenze, che per la compattezza. Prima il dossier ... Leggi su agi

“Io un Governo con il Pd non lo faccio. La via maestra sono le elezioni a settembre, nel giorno del voto per le Regionali e le comunali”. Carlo Renda sull'Huffingtonpost racconta: che il leader della ...

