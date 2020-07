Formula 1: al via su Sky il Mondiale 2020 con un calendario ancora incerto (Di sabato 4 luglio 2020) Formula 1 su Sky Rinnovato l’accordo per altre due stagioni, Sky si riaccende sulla Formula 1, al via domani con il Mondiale 2020. Si parte dall’Austria, con un calendario – causa Coronavirus – rivoluzionato e per metà ancora incerto. Formula 1, Mondiale 2020: calendario e diretta TV E’ il canale SkySport F1 a trasmettere ogni weekend di Formula 1, fino alla diretta della gara. Attualmente, sono 8 i gran premi annunciati, che la pay TV trasmetterà live e in esclusiva, mentre in chiaro su Tv8 andranno tutte le differite e la diretta in contemporanea del GP d’Italia, in programma il 6 settembre. Nel dettaglio, date e orari delle gare finora confermate: - 5 luglio GP Austria, diretta alle 15.10 su SkySport F1 (differita alle 18.00 su Tv8) - 12 luglio GP Austria, diretta alle 15.10 su SkySport F1 (differita alle 18.00 su Tv8) - 19 luglio GP ... Leggi su davidemaggio

71° giro/71 BOTTAS VINCE IL GP D’AUSTRIA! Hamilton secondo all’arrivo, ma è fuori dal podio a causa dei 5 secondi di penalità! Un magnifico Charles Leclerc chiude secondo, Lando Norris terzo con la Mc ...

F1, Gp d’Austria: vince Bottas, super Leclerc è secondo

Una Bottas di vita. Il Gran premio d’Austria che ha aperto il 2020 della Formula 1 è stato uno spettacolo: la vittoria è andata al finlandese partito dalla pole, in testa dall’inizio alla fine, ma il ...

