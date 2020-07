È un’amatissima ex velina: riconoscete questa bimba? (Di sabato 4 luglio 2020) Sguardo dolce, sorriso appena accennato, posa “da grande”: riconoscete in questa bambina una famosissima ex velina,,,bionda? Nella foto è ritratta con la mamma, di cui imita espressione e posa: non è difficile intuire che per lei la mamma è stata un vero e proprio modello e probabilmente cerca di seguire le sue orme adesso che … L'articolo È un’amatissima ex velina: riconoscete questa bimba? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : un’amatissima velina Roma, Giornata di Studio in ricordo del casertano don Eugenio Fizzotti, il 9 marzo all'UPS l'eco di caserta