Discarica abusiva a Napoli Est, i cittadini ripuliscono: “Abbandonati dalle istituzioni” (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ponticelli è un quartiere abbandonato dalle istituzioni” questo il messaggio che arriva oggi da Napoli Est. Dove i volontari hanno ripulito, per l’ennesima volta, l’area di via Vicinale Lettieri. Intono alle 11 di questa mattina i cittadini dell’associazione Renato Caccioppoli insieme al “Comitato Civico Via Lettieri” si sono rimboccati le maniche. Da oltre un anno l’area, del quartiere Ponticelli, è adibita come una vera e propria Discarica a cielo aperto. Qui vengono scaricati rifiuti di ogni ordine e tipo, ingombranti e speciali compresi. Tra la rabbia dei cittadini che da oltre un anno effettuano lavori, volontari, di bonifica della zona. Materassi e frigoriferi lasciati in strada sono il biglietto da visita. Un’immagine simbolo del ‘lavoro’ delle istituzioni ... Leggi su anteprima24

Ventimila euro di sanzioni negli ultimi sei mesi per i "furbetti" dell’immondizia immortalati a gettare spazzatura dove non avrebbero dovuto, incastrati da 19 fototrappole sparse in città lo scorso an ...

Sarzana, 4 luglio 2020 - Nel pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Stazione di Sarzana e quelli della Stazione Forestale sono intervenuti in via Tavolara dove era stato segnalato un autocarro con ...

