Barcellona, Setien su Messi: «Non speculerò su di lui. Si sta allenando bene»

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato della situazione di Lionel Messi

In casa Barcellona impazza il caos su Lionel Messi. Oggi in conferenza stampa, l'allenatore blaugrana Quique Setien ha parlato proprio della situazione relativa al fuoriclasse argentino.

Messi STA bene – «Il suo addio? Non speculerò su questo, non l'ho sentito su questo tema. Non ho nulla da dire. Vedo bene a Messi, tutto il resto sono speculazioni e non voglio entrarci. Posso dire solo che si sta allenando bene».

