Sky, Osimhen, il Napoli può chiudere l'affare a 60 mln: Ounas possibile contropartita (Di sabato 4 luglio 2020) Victor Osimhen è il principale obiettivo del prossimo mercato del Napoli. Come riferisce la redazione di Sky Sport la trattativa va avanti, in attesa di chiudere con il Lille la trattativa sulla base di 60 mln. Leggi su tuttonapoli

