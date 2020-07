Relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino? Parla lui su Instagram! (Di venerdì 3 luglio 2020) Poco fa Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba: tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ci sarebbe stata una Relazione clandestina. Proprio questo rapporto avrebbe incrinato la Relazione con Belen Rodriguez, la quale ora si starebbe frequentando con un altro uomo, un imprenditore. Pochi minuti fa Stefano ha voluto dire la sua su Instagram, smentendo categoricamente la notizia, bollata come fake news Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi ... Leggi su trendit

UniLUISS : 'Il settore universitario ha risposto con resilienza alla pandemia, mantenendo la relazione tra docenti e studenti,… - trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - yennefair : @vikientofu Ho pianto come una deficiente. Però ringrazierò sempre Filoni & co per come hanno gestito la loro relaz… - ECilona : @stanzaselvaggia @AngeloMellone È partita dicendo che suo figlio è autonomo, che non ha bisogno né di lei ne della… - itisGandalf : @Lyrartemisbooks @inlovewithfede_ Secondo me muore qualcuno ma se mi uccide uno tra Percy e Annabeth gli faccio un… -

Ultime Notizie dalla rete : Relazione tra Le relazioni sono tutto. E niente è più come prima - Annamaria Testa Internazionale Fase 3: il futuro del ‘Consulente finanziario digitale’ in un libro

Un libro che fa il punto, riflette intorno al domani e ha l’ambizione di indicare la strada futura del consulente finanziario, contestualizzando l’argomento nei mesi dell’epidemia di Coronavirus, che ...

A due anni dalla morte, un e-book del Meeting per ricordare il cardinale Jean-Louis Tauran

Il testo contiene sei interventi del cardinale francese svolti al Meeting dal 1998 al 2015. Si intitola “La virtù del dialogo. Il cardinale Tauran al Meeting” l’e-book che la Fondazione Meeting per l’ ...

Un libro che fa il punto, riflette intorno al domani e ha l’ambizione di indicare la strada futura del consulente finanziario, contestualizzando l’argomento nei mesi dell’epidemia di Coronavirus, che ...Il testo contiene sei interventi del cardinale francese svolti al Meeting dal 1998 al 2015. Si intitola “La virtù del dialogo. Il cardinale Tauran al Meeting” l’e-book che la Fondazione Meeting per l’ ...