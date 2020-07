Pierluigi Diaco commosso: «Se ho perso la pazienza è perché chiedevo aiuto» (Si, ciaone!) (Di venerdì 3 luglio 2020) Pierluigi Diaco “Io ogni tanto come Flavio (Insinna ndDM) ho perso la lucidità e la pazienza. Ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole è perché chiedevo aiuto. E fare questo mestiere (si commuove, ndDM) con la passione, con la dedizione, con cui lo facciamo io e questo signore qui, a volte può portare a perdere la pazienza. Quindi se avete visto in circolazione in questi anni degli audio o dei video, non pensate che quelle reazioni assomiglino al comportamento e al carattere dei personaggi televisivi. Perché come accade a voi, nel vostro privato, di perdere la pazienza, accade anche a noi” – è questo l’ultimo sermone di Diaco a Io e ... Leggi su davidemaggio

Catia31397371 : RT @MenoTele: 'Vuoi condurre tu?'. 'Sì, grazie, spòstati. Ah... e portati via quella chitarra' #Diaco #Rai1 #ioete - Catia31397371 : RT @Una_Gioia_Mai: Ma cosa abbiamo fatto di male per avere contemporaneamente: il coronavirus, temperature simili a quelle percepite da un… - zazoomblog : Pierluigi Diaco: “Matano è stato sleale nei suoi confronti” - #Pierluigi #Diaco: #“Matano #stato - miss_caffeine_ : RT @Giangiology: Gentile direttore @StefanoColetta2 so bene che la Rai è politicizzata e Rai1 non ne parliamo proprio. Ci sta, ma Pierluigi… - Niklaus_R : RT @Giangiology: Gentile direttore @StefanoColetta2 so bene che la Rai è politicizzata e Rai1 non ne parliamo proprio. Ci sta, ma Pierluigi… -