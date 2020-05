Seconda ondata Coronavirus in Corea del Sud: bar e discoteche riaperte, subito in rialzo i contagi (Di sabato 9 maggio 2020) Secondo quanto scritto da SkyTG24, in Corea del Sud si starebbe registrando una nuova ondata di contagi dovuti alla pandemia: marcia indietro di Seul che, dopo averli riaperti, ha ordinato la nuova chiusura dei locali notturni della città, in seguito ad un nuovo picco di casi legato a bar e discoteche della capitale. Ieri sono stati confermati dodici contagi legati ad un 29enne, poi risultato positivo, che si era recato in cinque tra bar e club in un quartiere della capitale. I cosi accertati sono diventati 40 ed il sindaco di Seul è dovuto ritornare sui propri passi, ordinando nuovamente la chiusura di questi locali. Il metodo con cui la Corea del Sud, da inizio marzo, è riuscita a controllare i contagi è stato incentrato su un massiccio regime di test e rintracciabilità dei contatti, mentre non sono stati necessari il lockdown ed il divieto di viaggi ... Leggi su oasport La Svezia e la “mitigazione dolce” : «Seconda ondata con meno morti senza avere chiuso»

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata Coronavirus Svezia, Anders Tegnell difende no al lockdown Corriere della Sera Ospedale di Terni, chiusa la prima fase dell'emergenza

Chiusa anche per l'ospedale di Terni la prima fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'azienda - fa il punto il dottor Michele Palumbo, responsabile della clinica di Malattie infettive - dal 1 mar ...

LA REGIONE SI APPRESTA A PREPARARE UN NUOVO PIANO CON 1.200 POSTI LETTO COVID

In una diretta su facebook , l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza, traccia a grandi linee il nuovo piano della Regione, con circa 1.200 posti letto Covid e cinque ospedali dedicati all’emer ...

