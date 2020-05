Sardine twittano Impastato e Moro uccisi dalla Mafia Poi le scuse | Grave errore di

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) “Un tweet uscito per, non pronto per la pubblicazione. Perdonateci. La parola ‘ammazzati’ doveva essere al singolare. Solo&e; stato ucciso. Undi battitura, mai metteremmo in dubbio la storia e condanniamo l’operato dellae delle BR”. Cos&i; il movimento dellescrive su Twitter dopo un post pubblicato per sbaglio nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo.Precedentemente, infatti, sul profilo ufficiale delleera apparso un tweet (poi cancellato) che recitava: “In un epoca dove l’assenza di memoria &e; uno dei nemici peggiori di questo Paese, vale sempre la pena ricordare #Aldoe #Peppinoammazzati”. Un TW &e; uscito per, non pronto per la pubblicazione. Perdonateci. La parola “ammazzati” doveva essere ...