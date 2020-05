Santelli “Sentenza Tar? per il Governo vittoria di Pirro” (Di sabato 9 maggio 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – “Prendiamo atto della decisione del Tar, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca inevitabilmente una battuta d’arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo due mesi di lockdown e dopo immensi sacrifici da parte dei cittadini”. E’ il commento del presidente della regione Calabria Jole Santelli alla sentenza relativa all’apertura di bar e ristoranti. “Una scelta cosi’ importante spettava alla Corte costituzionale, l’unico organo in grado di fare chiarezza sul rapporto tra Governo centrale e Regioni. Valuteremo, pertanto, la possibilita’ di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta.Il Governo Conte, comunque, ha poco da esulTare: si tratta di una vittoria di Pirro che calpesta i diritti dei cittadini, dopo che per 11 giorni l’ordinanza ha avuto ... Leggi su ildenaro Santelli “Sentenza Tar? per il Governo vittoria di Pirro” (Di sabato 9 maggio 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – “Prendiamo atto della decisione del, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca inevitabilmente una battuta d’arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo due mesi di lockdown e dopo immensi sacrifici da parte dei cittadini”. E’ il commento del presidente della regione Calabria Jolealla sentenza relativa all’apertura di bar e ristoranti. “Una scelta cosi’ importante spettava alla Corte costituzionale, l’unico organo in grado di fare chiarezza sul rapporto tracentrale e Regioni. Valuteremo, pertanto, la possibilita’ di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta.IlConte, comunque, ha poco da esule: si tratta di unadi Pirro che calpesta i diritti dei cittadini, dopo che per 11 giorni l’ordinanza ha avuto ...

