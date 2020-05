Rende. Unical: da lunedì 11 maggio le Biblioteche d’ateneo riaprono (Di sabato 9 maggio 2020) Le Biblioteche dell’Unical di Rende (Cosenza), a partire da lunedì 11 maggio 2020, riattiveranno il servizio di prestito, solo su prenotazione, secondo le modalità individuate da ciascuna biblioteca. Tutti gli aggiornamenti successivi, in accordo alle disposizioni di legge, saranno prontamente comunicati. E’ quanto si legge in una nota stampa dell’Università della Calabria. Per i dettagli relativi alla Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica e alla Biblioteca “E. Tarantelli” si rimanda al portale universitario. Per la Biblioteca di Area Umanistica “F. E. Fagiani” si può far riferimento al sito BAU e al relativo modulo di richiesta online. Pertanto sarà di nuovo arrivo il servizio di prestito dei libri, su prenotazione. In questi giorni sono stati sanificati i locali e predisposti percorsi d’ingresso ... Leggi su laprimapagina Rende. All’Unical attivi 816 insegnamenti online (Di sabato 9 maggio 2020) Ledell’di(Cosenza), a partire da lunedì 112020, riattiveranno il servizio di prestito, solo su prenotazione, secondo le modalità individuate da ciascuna biblioteca. Tutti gli aggiornamenti successivi, in accordo alle disposizioni di legge, saranno prontamente comunicati. E’ quanto si legge in una nota stampa dell’Università della Calabria. Per i dettagli relativi alla Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica e alla Biblioteca “E. Tarantelli” si rimanda al portale universitario. Per la Biblioteca di Area Umanistica “F. E. Fagiani” si può far riferimento al sito BAU e al relativo modulo di richiesta online. Pertanto sarà di nuovo arrivo il servizio di prestito dei libri, su prenotazione. In questi giorni sono stati sanificati i locali e predisposti percorsi d’ingresso ...

Ultime Notizie dalla rete : Rende Unical Covid19, i suggerimenti dall'Unical: una zona cuscinetto per lasciare il virus fuori casa - VIDEO Corriere della Calabria Coronavirus, Unical: Esami scritti on line, pubblicate le linee guida

Rende, mercoledì 06 Maggio 2020. Dopo il seminario on line con i docenti e la diretta social con gli studenti, l’ateneo ha definito le nuove linee guida per lo svolgimento da casa degli esami scritti.

Coronavirus. Anche tra gli studenti universitari sono le donne a soffrire di più per la crisi

Tra gli studenti universitari sono soprattutto le donne a soffrire di più per l’emergenza sanitaria in corso. È quanto emerge da un’indagine condotta da Maria De Paola, ordinaria di Economia politica ...

