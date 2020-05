Prince of Persia torna a far parlare di sé con un rumor che conferma novità in arrivo a brevissimo (Di sabato 9 maggio 2020) I rumor su Prince of Persia continuano a fioccare. Recentemente all'interno di 4Chan era apparso un leak che indicava Ubisoft al lavoro sul remake di Prince of Persia: Sands of Time, in seguito smentito categoricamente dall'affidabile insider Daniel Ahmad, il quale ha affermato che "non esiste un remake della trilogia".Tuttavia, anche un'altra fonte credibile, Shinobi602 ha commentato queste voci. Quando gli è stato chiesto se la voce fosse decisamente falsa, ha risposto "In qualche modo" suggerendo che potrebbe esserci un gioco Prince of Persia che è attualmente in lavorazione da Ubisoft. L'ultimo rumor arriva dal membro di ResetEra, Okabe, un insider verificato che in precedenza aveva smentito le voci sul titolo di Dark Babylon. Quando un membro del forum ha dichiarato che Prince of Persia è un franchising morto, Okabe ha risposto: "Ci vediamo tra un paio di ... Leggi su eurogamer Prince of Persia torna a far parlare di sé : un rumor afferma novità in arrivo tra due settimane

Prince of Persia : a quanto pare Ubisoft non ama molto la serie?

