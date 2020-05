Neanche lo Stato ferma il Barcellona: la strategia per arrivare a Lautaro dell'Inter (Di sabato 9 maggio 2020) Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez ed è disposta a tutto pur di strappare il bomber argentino all'Inter, che pretende il pagamento della clausola risolutoria da 111 milioni di euro per acconsentire alla cessione. I problemi dei blaugrana non riguardano solamente l'aggiramento della clausola con l'inserimento di contropartite tecniche nell'operazione, ma anche il controllo serrato dello Stato spagnolo sui conti del club. Come riportato da AS, il Governo esaminerà nel dettaglio... Leggi su 90min Pomeriggio Cinque - Giucas Casella scoppia a piangere : “Sono stato tanto male. Mio figlio mi lasciava il cibo in garage e neanche mi chiamava”

Coronavirus : Renzi - 'Parlamento non chiude neanche in stato di guerra'

Ultime Notizie dalla rete : Neanche Stato Neanche lo Stato ferma il Barcellona: la strategia per arrivare a Lautaro dell'Inter 90min Patrimoniale? Un errore grave (meglio lo scudo). Le raccomandazioni del prof. Arquilla

Il prelievo forzoso avrebbe conseguenze negative sull’economia e sulla fiducia. Meglio una sanatoria per il rimpatrio di capitali liquidi (reinvestibili in titoli pubblici) oppure di attività illiquid ...

In Lucchesia annulato il 90% dei matrimoni. I titolari delle ville: «Chi si sposerebbe senza abbracci e con le mascherine?»

LUCCA. La scure del coronavirus si abbatte anche sui matrimoni con disdette (o, nella migliore delle ipotesi, posticipi) che fioccano anche in Lucchesia. E un settore – tutto quello che ruota intorno ...

