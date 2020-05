FirenzePost : Migranti: Sassoli, dopo la Rackete, invita anche Casarini al parlamento Ue - adrianobusolin : RT @lacordacura: #Boldrini #Bellanova #Zingaretti #Renzi #DiMaio #Bonafede #Crimi #Gentiloni #Gualtieri #Sassoli GUARDATE questo video e ve… - GianTressoldi : RT @lacordacura: #Boldrini #Bellanova #Zingaretti #Renzi #DiMaio #Bonafede #Crimi #Gentiloni #Gualtieri #Sassoli GUARDATE questo video e ve… - maxxsilo : RT @lacordacura: #Boldrini #Bellanova #Zingaretti #Renzi #DiMaio #Bonafede #Crimi #Gentiloni #Gualtieri #Sassoli GUARDATE questo video e ve… - asararob : RT @lacordacura: #Boldrini #Bellanova #Zingaretti #Renzi #DiMaio #Bonafede #Crimi #Gentiloni #Gualtieri #Sassoli GUARDATE questo video e ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Sassoli

Firenze Post

Un messaggio ai cittadini dell’Unione europea e una videoconferenza nell’Aula del Parlamento a Bruxelles per far conoscere le realtà europee che aiutano gli ultimi. Così il presidente del Parlamento e ...“Preghiamo oggi per i defunti che sono morti per la pandemia. Sono morti da soli, sono morti senza la carezza dei loro cari, tanti di loro, neppure con il funerale. Il Signore li riceva nella gloria”.