Lorena, uccisa con un’ascia e sepolta dal compagno nel giardino di casa (Di sabato 9 maggio 2020) Lorena è scomparsa lo scorso martedì dalla sua casa nella provincia nord di Buenos Aires, ed è stata ritrovata il giorno seguente sepolta nel giardino della casa che condivideva con il compagno, Ramón Horacio Báez (48), arrestato poco dopo. L’uomo ha confessato di averla uccisa con un’ascia e sepolta sul retro dell’abitazione. “Ti cerchiamo, dove sei sorellina?”. Lorena è scomparsa lo scorso martedì dalla sua casa nella provincia nord di Buenos Aires, ed è stata ritrovata il giorno seguente sepolta nel giardino della casa che condivideva con il compagno, Ramón Horacio Báez (48), arrestato poco dopo. Lorena Elizabeth Quilogran, è stata uccisa con un’ascia e sepolta in giardino. Aveva 37 anni “È andata a fare una passeggiata e non ... Leggi su limemagazine.eu Lorena - uccisa con un’ascia dal compagno e sepolta nel giardino di casa

