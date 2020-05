“L’abbiamo fatto dopo più di 2 mesi…”. Gianni Morandi e la moglie Anna, la confessione sui social (Di sabato 9 maggio 2020) Fan e sostenitori lo sanno bene. Gianni Morandi non ha mai smesso di intrattenere i suoi numerosissimi follower, lasciando emergere alcuni aspetti della sua quotidianità che per molti anni non sono stati portati a conoscenza con tanta facilità. Un esempio? Gianni Morandi ama cucinare e la natura rappresenta la sua seconda casa. Il cantante, inoltre, ha persino raccontato alcuni episodi simbolici riguardo la sua carriera. Impossibile non notarlo. Gianni Morandi ha sempre avuto un animo molto discreto ma solare. Forse merito della campagna che circonda la sua splendida casa bolognese di Monghidoro, dove il cantante ha potuto godere di un po’ di natura nonostante i mesi di isolamento forzato. E non dimentichiamo che il merito va senza alcun dubbio anche all’amatissima moglie e al figlio, che non perdono mai occasione per dare affetto al caro buon Morandi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 maggio 2020) Fan e sostenitori lo sanno bene.non ha mai smesso di intrattenere i suoi numerosissimi follower, lasciando emergere alcuni aspetti della sua quotidianità che per molti anni non sono stati portati a conoscenza con tanta facilità. Un esempio?ama cucinare e la natura rappresenta la sua seconda casa. Il cantante, inoltre, ha persino raccontato alcuni episodi simbolici riguardo la sua carriera. Impossibile non notarlo.ha sempre avuto un animo molto discreto ma solare. Forse merito della campagna che circonda la sua splendida casa bolognese di Monghidoro, dove il cantante ha potuto godere di un po’ di natura nonostante i mesi di isolamento forzato. E non dimentichiamo che il merito va senza alcun dubbio anche all’amatissimae al figlio, che non perdono mai occasione per dare affetto al caro buon. ...

