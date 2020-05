(Di sabato 9 maggio 2020) I motori sono ancora spenti e non si sa ancora ufficialmente quando si accenderanno, il Mondiale F1 dovrebbe incominciare in Austria nel weekend del 3-5 luglio ma non ci sono ancora certezze. Nel frattempo i piloti continuano a darsi battaglia nel Mondiale, ladavanti ai computer di casa propria utilizzando ile il videogioco ufficiale sviluppato da Codemasters. Domenica 10 maggio (ore 19.00) andrà in scena il GP di, sarà il circuito di Barcellona a ospitare il quinto appuntamento di questa kermesse “in pixel”.sarà il grande favorito della vigilia, il monegasco della Ferrari ha raccolto due vittorie e un terzo posto negli ultimi tre appuntamenti. L’alfiere di Maranello se la dovrà vedere con Alex(il pilota della Red Bull ha trionfato settimana scorsa in Brasile), con George Russell ...

OA_Sport : F1, GP Spagna virtuale: Charles Leclerc sfida Albon e Giovinazzi. Al volante anche i calciatori Aguero e Courtois - EstebBeltramino : Aguero (Man City) scende in pista nel GP (virtuale) di Spagna #motori #automobilismo - HDblog : RT @HDblog: Formula 1, domenica si corre il GP virtuale di Spagna - markus_auto : Formula 1, domenica si corre il GP virtuale di Spagna ... - Asgard_Hydra : Formula 1, domenica si corre il GP virtuale di Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna virtuale

Oggi si conclude il Giro d’Italia virtuale, l’evento organizzato da RCS Sport in cui i ciclisti si sfidano sui rulli di casa in questo periodo di pandemia. In attesa della vera Corsa Rosa, ufficialmen ...E’ in arrivo un altro lungo e appassionante weekend con la programmazione speciale di Sky Sport. Con un importante “novità”: un evento sportivo, non virtuale, tornerà ad essere trasmesso in diretta su ...