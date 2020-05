Editoriale 9 maggio 2020 | Ponte Morandi da applausi

Leggi su correttainformazione

(Di sabato 9 maggio 2020) Quattro soldi per una grande opera Non vi nascondo che quando ho visto tirare su l’ultima campata di questa stupenda opera mi sono emozionato. Che! Credo che miglior modo per riscattare le 43 vittime della tragedia di quel tragico 14 agosto 2018 non ci poteva essere. Che! Quello progettato dall’architetto Renzo Piano e realizzato da Salini-Fincantieri non ha nulla a che vedere con quello scheletro di cemento armato venuto giù “poi mica tanto improvvisamente” in quel maledetto giorno di pioggia battente che tutto sembrava meno che un 14 di agosto. Cari amici, almeno per una volta fatemi essere orgoglioso di come un governo a dir poco criticabile come quello Giallo-Verde a guida Conte sia riuscito, mettendo da parte la burocrazia, nell’impresa di far ricostruire, in così poco tempo (poco meno di 22 mesi), un’opera ...