Due valanghe sulle Dolomiti | persone coinvolte a Cortina Possibili vittime

(Di sabato 9 maggio 2020) Una valanga avrebbe coinvolto diverse, nella zona Tofana di Rozes, sopra un rifugio. Secondo le prime informazioni che arrivano dal soccorso alpino potrebbero esserci delle. Stamatina un allarme era stato lanciato da alcuni scialpinisti per un’altra valanga nella zona di Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. Sul posto ci sono gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero di Trentino Emergenza per le ricerche di eventuali dispersi.

claudiochianura : 'Fase 2' : Dolomiti, due valanghe: a Cortina morto un ragazzo - TeofiloSteven : RT @repubblica: ?? Dolomiti, due valanghe: a Cortina persone coinvolte - repubblica : ?? Dolomiti, due valanghe: a Cortina persone coinvolte - aderenzis1 : Dolomiti, due valanghe: a Cortina persone coinvolte - FrancCarr : @TuttoMercatoWeb Dopo due mesi e dopo continue valanghe di fango sulla quarta/terza economia del paese, finalmente… -

Ma la vera emergenza è economica: «rischiamo una tempesta economica più dura di quella sanitaria». La pensa così il patron Germano Ercoli: dal 1976 non gli era mai capitato di fermare l’azienda per un ...CANAZEI. Si è verificata una valanga in val di Fiemme e il soccorso alpino è entrato in azione per bonificare l'area e verificare che non ci siano persone coinvolte. L'allerta è scattata intorno alle ...