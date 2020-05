Curiosità | un ex Benevento tra i migliori al mondo in Fifa 20

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Quello degli eSports è unin continua evoluzione. L’attenzione degli appassionati di calcio, specialmente in questo periodo di emergenza, si è progressivamente spostata dal campo reale a quello virtuale. Non solo i tifosi, ma anche tanti calciatori si stanno cimentando in tornei sulle varie piattaforme, ottenendo in alcuni casi risultati straordinari quanto inattesi. Tra questi figura anche un ex giallorosso, il centrocampista del Modena Guido Davì, palermitano classe ’90 che vestì la maglia delnella stagione 2012/2013 collezionando 33 presenze nel Sannio tra il 2012 e il 2014. Grande appassionato di videogiochi, Davì è riuscito a piazzarsi al secondo posto nella classifica mondiale dell’ultima weekend league di20, una competizione settimanale ...