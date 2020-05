“Come tornare al Liceo”. Il virus rispedisce molti ragazzi a casa dei genitori (con le loro regole) (Di sabato 9 maggio 2020) Gli Harry Potter vigilano dallo scaffale in fila ordinata. Sulle pareti tappezzate di poster e foto è possibile scorgere tra uno spazio e l’altro il color glicine che avevi scelto per le mura della tua cameretta. Sui mobili bianchi, il pennarello ha lasciato indelebili le frasi dei film, di cui conservi ancora nel cassetto il biglietto del cinema. Il tempo si è fermato al Liceo in quella stanza, e al Liceo, ritrovandosi in una cameretta più o meno così arredata, a molti sembra di essere in effetti di nuovo: universitari, lavoratori, tornati nella casa di mamma e papà per colpa della pandemia, e lì in qualche modo rimasti incastrati. L’indipendenza conquistata vivendo lontano dall’autorità genitoriale, dopo due mesi di lockdown è ormai un ricordo nostalgico, a tratti sfocato. Tornano i litigi per gli orari dei ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Ferrero : “Come faccio a dire a Gabbiadini di tornare a giocare? Chi ci andrà allo stadio?” (Di sabato 9 maggio 2020) Gli Harry Potter vigilano dallo scaffale in fila ordinata. Sulle pareti tappezzate di poster e foto è possibile scorgere tra uno spazio e l’altro il color glicine che avevi scelto per le mura della tua cameretta. Sui mobili bianchi, il pennarello ha lasciato indelebili le frasi dei film, di cui conservi ancora nel cassetto il biglietto del cinema. Il tempo si è fermato al Liceo in quella stanza, e al Liceo, ritrovandosi in una cameretta più o meno così arredata, asembra di essere in effetti di nuovo: universitari, lavoratori, tornati nelladi mamma e papà per colpa della pandemia, e lì in qualche modo rimasti incastrati. L’indipendenza conquistata vivendo lontano dall’autoritàale, dopo due mesi di lockdown è ormai un ricordo nostalgico, a tratti sfocato. Tornano i litigi per gli orari dei ...

rubio_chef : 'Oggi come 30 anni fa, se Bonafede fa quel che fece Martelli, cioè far tornare in carcere persone liberate da giudi… - fabiochiusi : 'Bambini tra i 4 e i 6 anni con un braccialetto hi-tech ai polsi per tornare in sicurezza all'asilo rispettando le… - matteosalvinimi : Multe a cittadini, baristi, parrucchieri, ristoratori e lavoratori che hanno chiesto pacificamente di tornare a viv… - KuroLilyStream : Come sta andando il ritorno alla vita di tutti i giorni, vi siete un po' ripresi? Son riuscita quasi a tornare agli… - anna_pensil : RT @LesFleursduMar: La leggenda più metropolitana di tutte narra che le cose possono tornare come prima. -

Ultime Notizie dalla rete : “Come tornare Coronavirus, Veneto tra jogging e vertici. Il «liberi tutti» di Zaia: ora è in gioco il futuro Corriere della Sera