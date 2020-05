Calabria, in carcere o al lavoro ma percepivano il reddito di cittadinanza: 30 denunciati (Di sabato 9 maggio 2020) Attestazioni false in relazione alla propria situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale. Ma anche soggetti che si sono dimenticati di comunicare all’Inps di essere stati arrestati, di essere stati assunti come braccianti agricoli o di avere in famiglia, congiunti che percepiscono pensioni di invalidità o di vecchiaia. Il tutto per ottenere il reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno denunciato 30 soggetti di Africo Nuovo alla Procura della Repubblica di Locri con l’accusa di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. L’inchiesta “Apate” ha consentito di accertare che gli indagati si sarebbero procurati un ingiusto profitto derivante dalla percezione del reddito disposto dal governo per le fasce più deboli economicamente. Secondo gli inquirenti, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) Attestazioni false in relazione alla propria situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale. Ma anche soggetti che si sono dimenticati di comunicare all’Inps di essere stati arrestati, di essere stati assunti come braccianti agricoli o di avere in famiglia, congiunti che percepiscono pensioni di invalidità o di vecchiaia. Il tutto per ottenere ildi. I carabinieri hanno denunciato 30 soggetti di Africo Nuovo alla Procura della Repubblica di Locri con l’accusa di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. L’inchiesta “Apate” ha consentito di accertare che gli indagati si sarebbero procurati un ingiusto profitto derivante dalla percezione deldisposto dal governo per le fasce più deboli economicamente. Secondo gli inquirenti, i ...

