Bruciata l' auto del sindaco di Sermoneta

Le auto del sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, e di suo fratello sono state incendiate nella notte tra l'8 e il 9 maggio. A darne comunicazione e' lo stesso primo cittadino, alla guida di una coalizione civica nel comune pontino, sulla sua pagina Facebook: "Questa notte - scrive il sindaco nel post - la mia auto e quella di un mio familiare sono state danneggiate da un incendio. Io e la mia famiglia confidiamo nelle forze dell'ordine affinché facciano al piu' presto chiarezza sull'accaduto. Sono incredula, ma nello stesso tempo serena: vado avanti a testa alta e continuerò a svolgere il mio incarico di amministratrice con lo stesso impegno e la determinazione di sempre". Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Si tratta comunque del secondo episodio che riguarda l'amministrazione guidata dal sindaco Giovannoli, due mesi fa un incendio ha ...

Le auto del sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, e di suo fratello sono state incendiate nella notte tra l'8 e il 9 maggio. A darne comunicazione e' lo stesso primo cittadino, alla guida di un ...

