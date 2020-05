Arisa | la grave malattia che l’ha colpita | “Non posso più…”

Leggi su viagginews

(Di sabato 9 maggio 2020), lache l’hada tempo. La cantante ha rivelato di cosa si tratta. E’ un patologia seria e invalidante per certi versi. La confidenza &e; arrivata come risposta alla domanda di uno dei suoi tanti fan che le chiedeva per quale motivo non si facesse allungare i capelli, la cantante gli … L'articolo, lache l’ha: “Nonpi&u;…” &e; apparso prima sul sito ViaggiNews.com