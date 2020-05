Ardea | bagno ‘salato’ Si tuffa in mare | ma a riva l’aspettano i vigili | multa da 566 | 66

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) E’ costato caro il primodella stagione a un uomo di Ariccia che oggi è arto a Marina dipensando di potersi godere ilindisturbato. L’uomo, dopo aver messo il costume ed essere entrato in acqua per una nuotata, è uscito e si è incamminato sulla battigia, dove ad attenderlo c’erano gli agenti della polizia locale di, guidati dal comandante Sergio Ierace. Pesantissimo il verbale contestato: ben 440 euro diperché l’uomo ha violato il Dpcm venendo adda Ariccia senza un valido motivo, più altri 166,66 euro di sanzione per aver violato l’ordinanza comunale che vieta l’accesso alla spiaggia, per un totale di 566,66 euro. E’ andata meglio, per modo di dire, a una donna che, a Tor San Lorenzo, è stata vista dagli agenti mentre siva. Ihanno atteso che si ...