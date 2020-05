Antonzio Zequila | “Simona Ventura e Mara Venier in conflitto per colpa mia | ecco perché…”

Leggi su bitchyf

(Di sabato 9 maggio 2020) Il rapporto tra Simonaè fatto di grande affetto e lunghe pause di riflessione. Le due però non hanno mai fatto gossip sul loro privato, ma adesso c’ha pensato Antonio, che nell’intervista rilasciata a Chi ha dichiarato di aver creato untra Ziae Super Simo. Il motivo? Le sue ospitate Rai post Isola dei Famosi tra il 2005 e il 2006. “Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno”. Ricordo anche che, permia, le primedonne della Rai, Simona, entrarono in. Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre ...