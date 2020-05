Alla faccia del divieto d’assembramento, piazze e parchi presi d’assalto. A Ostia folla sul lungomare e in pineta (Video) (Di sabato 9 maggio 2020) La bella stagione non aiuta a rispettare le regole dell’emergenza Covid. L’indisciplina di molti, dai Navigli di Milano al lungomare di Ostia, neppure. E così, la rete pullula di video riprese che immortalano folle oceaniche in cerca d’aria e di sole. Un po’ troppo… Di pari passo, s’intensificano i controlli e i presidi delle forze dell’ordine, tutti impegnati nell’arduo compito di contenere la folla in libera uscita… Roma, i controlli s’intensificano, ma… Tra gli altri, un servizio del Messaggero mostra in particolare le immagini riprese dall’alto di un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato che, da Ostia a Piazza Navona, sorvola la capitale dall’alto. E mostra chiaramente la situazione in quello che è il primo weekend della Fase 2 a Roma. parchi affollati ... Leggi su secoloditalia Lite Ibra-Onyewu al Milan - Oddo svela : "Alla fine Gattuso ha preso un cartone in faccia"

Commercio - Ruotolo lancia l’allarme : “Il Governo faccia prima delle organizzazioni criminali” (VIDEO)

Coronavirus in Piemonte - la Lega segue il modello Nigeria : "Facciamo causa alla Cina per 20 miliardi di euro" (Di sabato 9 maggio 2020) La bella stagione non aiuta a rispettare le regole dell’emergenza Covid. L’indisciplina di molti, dai Navigli di Milano al lungomare di, neppure. E così, la rete pullula di video riprese che immortalano folle oceaniche in cerca d’aria e di sole. Un po’ troppo… Di pari passo, s’intensificano i controlli e idi delle forze dell’ordine, tutti impegnati nell’arduo compito di contenere lain libera uscita… Roma, i controlli s’intensificano, ma… Tra gli altri, un servizio del Messaggero mostra in particolare le immagini riprese dall’alto di un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato che, daa Piazza Navona, sorvola la capitale dall’alto. E mostra chiaramente la situazione in quello che è il primo weekend della Fase 2 a Roma.afti ...

civati : Ogni giorno siamo in tante e tanti. E speriamo che lo stesso faccia chi è alla guida delle nostre istituzioni.… - RaiSport : #Balotelli: 'Se questo vuol dire essere un campione, preferisco non esserlo' Replica piccata di SuperMario a… - VittorioSgarbi : #coronavirus #ripartenza #cultura Sgarbi a Franceschini: »Il Governo invece di chiedere “atti d’amore” alle banche… - Alecscasa : RT @rubio_chef: Finalmente! Bentornata Silvia! Sorridi alla faccia de chi non ha fatto un cazzo per te e che ora se prenderà i meriti. Sorr… - Valenti90488445 : RT @rubio_chef: Finalmente! Bentornata Silvia! Sorridi alla faccia de chi non ha fatto un cazzo per te e che ora se prenderà i meriti. Sorr… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla faccia Roma, i surfisti e l'appello alla sindaca Raggi: «Ci faccia tornare in acqua» Il Messaggero Balotelli risponde a Chiellini: "Potevi dirmelo in faccia da uomo. Se tu sei un campione, non voglio esserlo"

Dopo la stoccata di Giorgio Chiellini a Mario Balotelli di stamattina ("Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo"), è arrivata la risposta dell'attaccante del Brescia che con una ...

Ceccarini a tmw: “Juventus, accelerata per Tonali. Douglas

Il collega Ceccarini su tmw: “Il mercato comincia a muovere i primi passi. La Juventus sta pianificando i suoi piani per la prossima stagione. Le novità principali potrebbero essere in attacco dove i ...

Dopo la stoccata di Giorgio Chiellini a Mario Balotelli di stamattina ("Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo"), è arrivata la risposta dell'attaccante del Brescia che con una ...Il collega Ceccarini su tmw: “Il mercato comincia a muovere i primi passi. La Juventus sta pianificando i suoi piani per la prossima stagione. Le novità principali potrebbero essere in attacco dove i ...