Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in questo venerdì 8 maggio in studio Giuliano Ferrigno dobbiamo prepararci comunione a fronteggiare la fase successiva della sfida posta dalla pandemia spostando l’attenzione al favorire la ripresa tra le parole della presidente della BCE la Banca Centrale Europea Christine lagarde e intervenendo allo Street View Union a Firenze e facendo un appello ad una risposta di bilancio Comune Europea per il commissario Ué Gentiloni le prime settimane c’è stata una mancanza di solidarietà umiliante in Europa il vicepresidente della commissione dombrovskis parla Del Mes tutti gli stati della zona euro potranno prendere il 2% del loro PIL scadenze interessi saranno molto favorevoli della sorveglianza sarà semplificata e ti chiamerà di rilancio il ...