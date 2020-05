Turismo a rischio default

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 maggio 2020) E' uno dei settori più strategici del Paese, che incide considerando tutto l'indotto sul 13% del PIL italiano, ovvero qualcosa come 232 miliardi di euro all'anno, eppure ilse la sta vedendo brutta. Ma le prospettive sono pure peggio. Secondo uno studio elaborato da Demoskopica, c'è ilche vadano in fumo oltre 184 mila posti di lavoro. Un addetto su 10 potrebbe restare a casa senza occupazione. Il rapporto evidenzia che il comparto ha già subito dall'inizio dell'anno una contrazione di oltre 10 miliardi di fatturato mettendo in seria difficolta più di 40.000 imprese che potrebbero non sopravvivere a causa degli effetti della pandemia. Da gennaio hanno già chiuso i battenti quasi 7.000 attività, il peggior bilancio del sistema turistico dal 1995.«Migliaia di posti di lavoro nel comparto turistico ...