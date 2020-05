Thorel “Per superare la crisi il noleggio e’ la soluzione vincente”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 maggio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Il mondo dell’automobile in Italia sta piano piano ripartendo dopo 50 giorni di lock down con la riapertura delle concessionarie, sempre nel massimo della sicurezza legata all’emergenza del Covid-19. Tra queste ci sono quelle del Gruppo PSA con i suoi quattro brand. “Io credo che la ricetta per uscire dallarimane sempre il prodotto” dice all’Agenzia ITALPRESS, il ceo di PSA Italia Gaetano. “I consumatori guidano le automobili, le comprano con l’emozione, con la ‘pancia’ e quindi trovano nel nostro Gruppo quattro marchi pieni di novita’. Pensiamo alla Peugeot 208, che ha appena vinto il premio come ‘Auto dell’Anno’ ed e’ disponibile sia benzina, Diesel o elettrica o al marchio DS con la DS3 e DS7, entrambe sempre con tecnologia benzina, Diesel o plug-in ...