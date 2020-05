premini__ : RT @darveyfeels_: chi ce lo doveva dire a noi che in piena pandemia mondiale dovevamo stare incollati alla tv a vedere la proposta di matri… - GretaSmara : RT @darveyfeels_: chi ce lo doveva dire a noi che in piena pandemia mondiale dovevamo stare incollati alla tv a vedere la proposta di matri… - darveyfeels_ : chi ce lo doveva dire a noi che in piena pandemia mondiale dovevamo stare incollati alla tv a vedere la proposta di… - gabrielsniceass : sossio e ursula molto cringe voglio bene a loro per questo nonostante presi singolarmente non mi facciano molta sim… - IlFlaco : Io seguivo Sossio Aruta quando litigava con Ciccio Graziani a 'Campioni' ed ora ?? a #uominiedonne. Ho fatto carriera pure io ?? -

Ultime Notizie dalla rete : SOSSIO ARUTA Sossio Aruta: Avellino piazza che rispetto anche se gli segnavo sempre. Capuano un sanguigno The Wam.net SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO, PROPOSTA DI MATRIMONIO A UOMINI E DONNE/ Lacrime e…

Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula durante Uomini e donne (VIDEO)

Sossio Aruta fa la proposta di matrimonio a Ursula Bennardo durante la puntata di Uomini e donne. Il video del momento romantico. Circa una settimana fa, in collegamento con il nuovo format di Uomini ...

