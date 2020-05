Sindaco Lampedusa | dare ok a Maturità web a studentesse dell`isola

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 maggio 2020) "Ho scritto al Ministro dell`Istruzione Lucia Azzolina per chiedere di prevedere, in casi particolari e di oggettiva difficoltà come quello che riguarda seioriginarie di, la possibilità di far svolgere l`esame di maturità attraverso un collegamento on-line". Lo dice Totò Martello,die Linosa, in merito alla situazione che riguarda 6diiscritte in Licei e Convitti di altre città italiane (Firenze, Milano, Fiumicino e Palermo) che dall`inizio dell`emergenza Coronavirus sono tornate sull`isola dalle loro famiglie."Mentre per la maggior parte degli studenti, che frequentano istituti della loro stessa città, non vi sarebbero difficoltà nel sostenere l`esame `in presenza` così come stabilito dal Ministero - dice Martello - la situazione dellene ...