"Quando si diceva che...". Jasmine a Otto e mezzo, anche le sardine credono alle bufale. E la Gruber annuisce pure: "Certo..." (Di venerdì 8 maggio 2020) "I cittadini sono bombardati da notizie discordanti. Serve chiarezza". Dopo Salvini, la sardina Jasmine Cristallo prende di mira virologi ed epidemiologi, colpevoli di aver spacciato ipotesi per certezze sul coronavirus che hanno avuto solo un risultato: generare il caos tra i "poveri disgraziati" italiani. Tutto giusto, poi la Cristallo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, si lascia andare a una confessione che se fosse sfuggita a qualche sovranista avrebbe attirato le ironie devastanti della Gruber (e non solo): "Io sono fumatrice e Quando è uscita la notizia che il fumo proteggeva dal virus, ognuno si aggrappa a quello che può. A un certo punto è uscito anche che il vino...". In gergo, si definiscono fake news. Ma se a crederci è una sardina come Jasmine, alla Gruber non resta che annuire sorridendo comprensiva: "Certo...". Leggi su liberoquotidiano Andrea Denver rivela quello che gli diceva Damante sulla De Lellis quando non stavano più insieme

Victoria Cabello : «Sono stata in quarantena quando avevo la malattia di Lyme - ma dicevano che avevo la sindrome premestruale»

In questi giorni si fa un gran parlare della ripresa del campionato di calcio, giustificando il tutto per i rilevanti interessi che girano attorno al mondo del “Pallone” e che potrebbero suggerire al ...

In questi giorni si fa un gran parlare della ripresa del campionato di calcio, giustificando il tutto per i rilevanti interessi che girano attorno al mondo del "Pallone" e che potrebbero suggerire al ...