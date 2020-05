Protocollo medico calcio, le regole rischiano di far chiudere B e C (Di venerdì 8 maggio 2020) Protocollo medico calcio, le regole rischiano di far chiudere B e C. La terza serie è praticamente finita, rischia anche la B Il virus complicherà le cose. Una banalità messa in questo modo, ma ora si inizia a sentire tutto ciò in maniera tangibile. Il calcio, tra l’altro, è una delle aziende del paese più colpite: nell’immaginario collettivo, tra giudizi affrettati e luoghi comuni, rimane un divertimento che può anche chiudere. Lecito pensarla in questo modo, ma dietro il mondo del pallone ci sono tantissimi fattori da non sottovalutare. Il rischio chiusura c’è ed evidente. Non solo per la serie A, erroneamente il calcio nel pensiero comune si riduce soltanto al massimo campionato. La serie C ha praticamente tirato giù le serrande, mentre la B rischia davvero molto: il Protocollo medico sanitario per il ... Leggi su calcionews24 FIGC-Cts - oggi il vertice decisivo sul protocollo medico

Bundesliga 2020 - si ricomincia! Cosa succede se un giocatore è positivo? Il campionato continua : il protocollo medico

