Paola Lemma annuncia sostegno dell’Udc alla proposta per istituire le Circoscrizioni

Leggi su citynow

(Di venerdì 8 maggio 2020) "Va nella direzione giusta ladi legge presentata dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro che si pone come obiettivo dilenella Città Metropolitana di Reggio, in linea con quanto già previsto per altre Città di dimensioni similinostra". Leggi anche: Reggio,di legge di Cannizzaro per il ritorno delleAd affermarlo è il commissario provinciale dell’Udc per la Città Metropolitana di Reggio Calabriache auspica una veloce approvazione del testo di legge che già ha ottenuto ildei vertici di Forza Italia. "Lesono un fondamentale strumento di democrazia e partecipazione dei cittadini e potrebbero rendere un servizio fondamentale per lo sviluppo della Città Metropolitana. Come dimostrato anche nel ...