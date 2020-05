Nicola Vivarelli, nuova polemica per il corteggiatore di Gemma, un suo post fa arrabbiare i telespettatori: “È una Vecchietta” (Di venerdì 8 maggio 2020) Nuovo giorno, nuova polemica che travolge Nicola Vivarelli, che probabilmente è il corteggiatore più criticato di Uomini e Donne. Dopo l’accusa di omofobia, di strumentalizzare la sua divisa e di prendere in giro Gemma Galgani, adesso i fan della trasmissione mariana hanno scovato un altro post particolare del bel toscano. Nel 2014 Sirius ha dato della vecchietta a sua mamma, che all’epoca aveva 47 anni. Nei gruppi Facebook dedicati a Uomini e Donne è scoppiata la polemica e questi sono solo alcuni dei commenti. “Se una donna di 50 anni è vecchietta allora la mummia cos’è?”“La madre è vecchia? Ma lui sta con la nonna adesso”.“Ma chi vuole prender e in giro? Vecchia a 40 anni e poi corteggia le 70enni?” Non voglio difendere Sirius, ma in questo caso è evidente che abbia risposto in modo ... Leggi su bitchyf Uomini e Donne - Jack Vanore all'attacco di Nicola Vivarelli : "Presto farà una figura di m***a"

Jack Vanore su Nicola Vivarelli “Sirius” di Uomini e Donne : “La figura del coglione la farà lui”

