Negozi di vicinato, Rossi non molla: "Nessun rischio a riaprire l'11 maggio" (Di venerdì 8 maggio 2020) FIRENZE. riaprire 18mila Negozi di vicinato in Toscana l'11 maggio, anziché il 18, "ci sembra una proposta sensata, su cui insistiamo". Lo ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, intervenendo su Radio1. "Se lo si fa - aggiunge - in modo regolato, e si può fare, non credo che corriamo rischi ad anticipare rispetto al 18. A noi preoccupano molto anche le cosiddette aperture 'in toto': bisogna avvicinarci in maniera prudente e graduale". Rossi sottolinea che "l'attività produttiva sostanzialmente è ripresa, mi pare, con un'attenzione alle regole senz'altro importante. C'è uno scatto di mentalità nei cittadini: non mancano anche a noi fenomeni negativi, qualche assembramento, però c'è l'idea della distanza sociale, dell'obbligo della mascherina, e gli stessi imprenditori si sono comportati in modo ... Leggi su iltirreno.gelocal Rossi scrive a Conte : "In Toscana riapertura dei negozi di vicinato l'11 maggio"

Negozi di vicinato - Rossi non molla : "Nessun rischio ad anticipare all'11 maggio"

Rossi scrive a Conte : "In Toscana riapertura dei negozi di vicinato l'11 maggio" (Di venerdì 8 maggio 2020) FIRENZE.18miladiin Toscana l'11, anziché il 18, "ci sembra una proposta sensata, su cui insistiamo". Lo ha affermato Enrico, presidente della Regione Toscana, intervenendo su Radio1. "Se lo si fa - aggiunge - in modo regolato, e si può fare, non credo che corriamo rischi ad anticipare rispetto al 18. A noi preoccupano molto anche le cosiddette aperture 'in toto': bisogna avvicinarci in maniera prudente e graduale".sottolinea che "l'attività produttiva sostanzialmente è ripresa, mi pare, con un'attenzione alle regole senz'altro importante. C'è uno scatto di mentalità nei cittadini: non mancano anche a noi fenomeni negativi, qualche assembramento, però c'è l'idea della distanza sociale, dell'obbligo della mascherina, e gli stessi imprenditori si sono comportati in modo ...

zazoomnews : Rossi scrive a Conte: In Toscana riapertura dei negozi di vicinato l11 maggio - #Rossi #scrive #Conte: #Toscana - infoitinterno : Rossi scrive a Conte: 'Riapertura, in sicurezza, dei negozi di vicinato dall'11 maggio' - marcoranieri72 : RT @iltirreno: Sono 18.204 le attività che il presidente della Regione #Toscana vorrebbe far riaprire prima del previsto - iltirreno : Sono 18.204 le attività che il presidente della Regione #Toscana vorrebbe far riaprire prima del previsto - siliano_g : RT @TgrRaiToscana: I piccoli imprenditori toscani sono in difficoltà. Il governatore Enrico Rossi ha chiesto al governo di poter fare riapr… -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi vicinato Negozi di vicinato, Rossi non molla: "Nessun rischio a riaprire l'11 maggio" Il Tirreno L'epidemia colpisce anche aziende produttrici e casearie: filiera in ginocchio

Le complicazioni nei consumi comportate dall'epidemia Covid-19 avevano paventato l'allungamento della scadenza del latte fresco pastorizzato dal sesto giorno successivo a quello del trattamento termic ...

Coronavirus Lazio: 4.348 positivi, 583 decessi e 2.143 guariti

"Coronavirus, vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo Ostia nascerà presto un altro Mercato Sociale di Roma Capitale. Sarà a Portonaccio, nel IV Municipio". Così su Twitter la sindaca di Roma ...

Le complicazioni nei consumi comportate dall'epidemia Covid-19 avevano paventato l'allungamento della scadenza del latte fresco pastorizzato dal sesto giorno successivo a quello del trattamento termic ..."Coronavirus, vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo Ostia nascerà presto un altro Mercato Sociale di Roma Capitale. Sarà a Portonaccio, nel IV Municipio". Così su Twitter la sindaca di Roma ...