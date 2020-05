Milan, Scaroni: «Abbiamo qualche contagiato in via di guarigione» (Di venerdì 8 maggio 2020) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della ripresa degli allenamenti Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a WarRoom, il format web di Roma InConTra. Ecco le sue parole riportate dall’Ansa. «Posso dire che al Milan Abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi Abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Giallo Coronavirus al Milan - il presidente Scaroni : "Abbiamo dei contagiati"

