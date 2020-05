Mattarella | la coesione ci auterà a progettare la ripartenza

Leggi su agi

(Di venerdì 8 maggio 2020) "L'Italia sta affrontando con energia e responsabilità l'attuale, difficile prova. Il virus ha spezzato tante vite e impresso nella nostra memoria immagini che non dimenticheremo. Ma ladi cui siamo stati capaci, la capacità dei medici e degli operatori sanitari, la dedizione di chi ha svolto servizi essenziali ci ha consentito di superare i passaggi più critici e diora una. L'insegnamento che continua a offrirci il volontariato è una fonte irrinunciabile di umanità che ci aiuterà ad aprire una nuova stagione di sviluppo civile, economico, sociale". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio del messaggio inviato al presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa.