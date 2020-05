Mattarella | “Italia affronta difficile prova con responsabilità”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – “L’Italia stando con energia e responsabilità l’attuale,. Il virus ha spezzato tante vite e impresso nella nostra memoria immagini che non dimenticheremo. Ma la coesione di cui siamo stati capaci, la capacità dei medici e degli operatori sanitari, la dedizione di chi ha svolto servizi essenziali ci ha consentito di superare i passaggi più critici e di progettare ora una ripartenza”. Sono le parole contenute in un messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato per la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. “L’insegnamento che continua a offrirci il volontariato è una fonte irrinunciabile di umanità che ci aiuterà ad aprire una nuova stagione di sviluppo civile, economico, sociale“, prosegue il Capo dello Stato ...