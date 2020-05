(Di venerdì 8 maggio 2020) Il dt del Milan, Paolo, è guarito dal Coronavirus ma sottolinea “il dovere di provare a tornare in campo”. “C’è da– ricorda in una diretta Instagram notturna con Filippo Inzaghi, come riporta l’Ansa – ma nonsarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista. La Francia ha sbagliato a … L'articolo: «ma» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

_SiGonfiaLaRete : #SerieA, Paolo #Maldini: “Doveroso tornare a giocare” - AnsaLombardia : Calcio: Maldini, doveroso riprendere ma c'è da stare attenti. Francia ha sbagliato con stop, accetteremo verdetto g… - CalcioFinanza : Maldini: «Doveroso riprendere ma bisogna stare attenti» - sportli26181512 : #Notizie #Coronavirus Maldini: «Doveroso riprendere ma bisogna stare attenti»: Il dt del Milan, Paolo Maldini, è gu… - 75_franz6 : @VariscoWilliam @ApacheRossonero Te lo spiego in parole povere, sono talmente idioti che, essendo nati e cresciuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini Doveroso

Agenzia ANSA

La Fisi prenota lo Stelvio in esclusiva per tutelare i propri atleti. Il presidente Flavio Roda ha spiegato così l'innovativa intesa: "La Federazione Italiana Sport Invernali è impegnata nel cercare d ...(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Il dt del Milan, Paolo Maldini, è guarito dal Coronavirus ma sottolinea "il dovere di provare a tornare in campo". "C'è da stare attenti - ricorda in una diretta Instagram no ...