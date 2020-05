Lorena, uccisa con un’ascia dal compagno e sepolta nel giardino di casa (Di venerdì 8 maggio 2020) La tragedia porta il nome di una giovane donna di 37 anni. A dare la notizia della scomparsa di Lorena Elizabeth Quilogran dalla sua abitazione è stato il compagno Ramón Horacio Báez, di 48 anni, durante la giornata di martedì 5 maggio. La donna viveva insieme al compagno in una casa nella provincia nord di Buenos Aires, ad Ascension. Il corpo senza vita è stato rivenuto proprio nel giardino dell’abitazione. Il compagno di Lorena è crollato. Dopo aver chiamato la polizia per denunciare la scomparsa della compagna e dopo aver dichiarato che la donna fosse uscita “per fare una passeggiata” per poi non rincasare, Ramón Horacio Báez crolla e confessa. Il corpo senza vita di Lorena è stato rinvenuto nel giardino di casa ed è emerso in seguito al sopralluogo effettuato dalla polizia. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine Lorena Quaranta uccisa dal suo fidanzato senza un perchè : la famiglia cerca la verità

