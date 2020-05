La rabbia di Povia sulla Balivo: ​"Non mi inviteranno più in tv..." - (Di venerdì 8 maggio 2020) Luana Rosato Dopo la gaffe a Vieni da me, Povia si sfoga sui social e accusa Caterina Balivo di aver creato una polemica inutile in seguito alla quale nessuno lo inviterà più in tv L’intervento di Povia a Vieni da me ha scatenato una serie di polemiche sul web: la sua battuta sull’essere un “gay mancato” perché dedito alle pulizie di casa ha sollevato una vera e propria bufera sul cantante e anche Caterina Balivo si è sentita in dovere di redarguirlo. “Hai detto un’altra cretinata Povia! Cretinata è la parola più televisiva che si possa dire, perché se fossi a casa ti direi tutt’altro – ha sbottato la Balivo in diretta tv - . È una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Se lo dicessi davanti a tua figlia, lei ti direbbe: ‘Ma dove vivi?’”. ... Leggi su ilgiornale La frase infelice di Povia a Vieni da me - Caterina Balivo piena di rabbia e autocontrollo (Foto) (Di venerdì 8 maggio 2020) Luana Rosato Dopo la gaffe a Vieni da me,si sfoga sui social e accusa Caterinadi aver creato una polemica inutile in seguito alla quale nessuno lo inviterà; in tv L’intervento dia Vieni da me ha scatenato una serie di polemiche sul web: la sua battuta sull’essere un “gay mancato” perché dedito alle pulizie di casa ha sollevato una vera e propria bufera sul cantante e anche Caterinasi è sentita in dovere di redarguirlo. “Hai detto un’altra cretinata! Cretinata è la parola; televisiva che si possa dire, perché se fossi a casa ti direi tutt’altro – ha sbottato lain diretta tv - . È una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arre. Se lo dicessi davanti a tua figlia, lei ti direbbe: ‘Ma dove vivi?’”. ...

Il cantante Giuseppe Povia è stato ospite, in collegamento da casa sua della trasmissione condotta da Caterina Balivo, “Vieni di me”. Il cantante ha spiegato ai suoi fans e a tutti quelli che in quel ...

